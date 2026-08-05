El Papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre

El Vaticano confirmó este miércoles que el Papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el marco de una gira que también incluirá Uruguay y Perú.

Hasta el momento, la Santa Sede no informó el cronograma de actividades ni los encuentros que encabezará el Pontífice en cada una de las ciudades.

Tras el anuncio, el canciller Pablo Quirno celebró la noticia y recordó que meses atrás entregó personalmente al Santo Padre la invitación oficial del presidente de la Nación para visitar el país.

“Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esta Visita Apostólica. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.