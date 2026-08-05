Transportistas de Plaza Huincul protestaron sobre Ruta 17: denuncian que más de 300 camionetas locales están sin trabajo

Transportistas de Plaza Huincul iniciaron este miércoles una protesta sobre la Ruta Provincial 17, en el acceso a la ciudad, para reclamar por la falta de trabajo y denunciar que empresas foráneas continúan prestando servicios en la región sin cumplir, según afirman, con las ordenanzas municipales vigentes.

Los trabajadores aseguran que la situación afecta a más de 300 camionetas locales y que muchos transportistas llevan hasta ocho meses sin actividad. Jorge, uno de los voceros de los autoconvocados, expresó que la falta de respuestas ha llevado a numerosos compañeros a vender sus vehículos para poder sostener a sus familias.

Según indicaron, mientras las empresas locales afrontan el pago de patentes, seguros, habilitaciones y demás requisitos legales, firmas provenientes de otras localidades operarían sin abonar permisos comerciales ni ajustarse a la normativa municipal, generando una competencia que consideran desleal.

Los manifestantes señalaron que mantuvieron reuniones con representantes de YPF y esperan concretar un encuentro con Tecpetrol, aunque sostienen que hasta el momento las operadoras no brindaron soluciones concretas. También indicaron que los intendentes de Cutral Có y Plaza Huincul se comprometieron a gestionar alternativas, pero que aún no hubo avances.

Como parte del reclamo, los transportistas preparan la presentación de petitorios en ambos municipios para solicitar controles conjuntos sobre los vehículos foráneos y exigir que se priorice la contratación de empresas locales.

La protesta se desarrollo de manera pacífica. Los manifestantes permitieron la circulación de vehículos particulares y de camionetas pertenecientes a transportistas de la comarca, mientras impidian el paso de unidades de empresas externas. No obstante, advirtieron que, si no reciben respuestas en los próximos días, podrían profundizar las medidas de fuerza, lo que podría afectar la actividad en los yacimientos de la región.

Los transportistas sostienen que el conflicto pone en riesgo el empleo de cientos de familias de la comarca y reclaman medidas urgentes para proteger el trabajo local y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Durante el transcurso de la mañana se levantó la protesta ye speran reunirse con los intendentes.