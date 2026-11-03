Cutral Co es sede del quinto encuentro del IAPG con competencias de brigadistas y bomberos voluntarios

El Parque de la Ciudad de Cutral Co es escenario del quinto encuentro organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), una actividad que reúne a brigadas industriales y cuarteles de bomberos voluntarios de Neuquén y Río Negro.

El evento se desarrolla durante dos jornadas e incluye capacitaciones, exposiciones, muestras de equipamiento y competencias destinadas a compartir conocimientos y poner a prueba las habilidades de los participantes.

El comandante mayor del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, Walter Tapia, explicó que participan brigadas de empresas como YPF, Tecpetrol y Pluspetrol, además de representantes de 14 cuarteles de bomberos voluntarios de ambas provincias.

Las competencias comienzan a las 13:30, primero con las brigadas industriales y luego con los bomberos voluntarios. Las actividades se extienden hasta las 18 o 19 horas, mientras que por la mañana se realizan las capacitaciones y exposiciones.

Tapia destacó que, más allá de los premios, el objetivo principal es fortalecer la integración, la camaradería y el intercambio de experiencias entre los equipos de emergencia.

Durante el encuentro también se exhibe equipamiento especializado. En ese sentido, el jefe de bomberos advirtió sobre los elevados costos que deben afrontar los cuarteles: un equipo de protección para incendios ronda los 1.500 dólares y su vida útil depende del nivel de exposición al calor y al fuego.