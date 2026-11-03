Copelco realiza un operativo en barrio Belgrano para actualizar datos y regularizar deudas

La Cooperativa Copelco lleva adelante un operativo de atención en la sede del barrio General Belgrano, donde brinda asesoramiento a los asociados para actualizar datos, regularizar deudas y gestionar el cambio de titularidad de los servicios.

La iniciativa busca que los vecinos puedan poner los medidores a su nombre, especialmente en aquellos domicilios donde los titulares anteriores han fallecido o ya no residen en el lugar.

Milagro, integrante del equipo de atención, explicó que los interesados pueden acercarse únicamente con su DNI para consultar su situación y recibir asesoramiento sobre las alternativas disponibles para regularizar deudas.

El operativo se desarrolla de 8 a 12 horas y contempla tres jornadas de atención: lunes, martes y miércoles, siendo esta última la fecha de cierre en el barrio.

Desde la cooperativa adelantaron que existe la intención de llevar esta propuesta a otros barrios de la ciudad, aunque todavía no se confirmaron nuevas fechas.