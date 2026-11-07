PREOCUPACIÓN POR UN CASO DE BULLYING EN UNA ESCUELA DE PLAZA HUINCUL

Familiares de una alumna de 6° grado de la escuela del barrio Otaño de Plaza Huincul denunciaron una situación de bullying entre estudiantes y manifestaron su preocupación por la falta de respuestas concretas por parte del equipo directivo de la institución.

Según señalaron, ante los reiterados episodios de hostigamiento, la única alternativa que les habrían propuesto fue que la niña afectada termine el ciclo lectivo desde su casa, realizando tareas particulares.

La situación genera indignación y preocupación en la familia, que reclama medidas para garantizar que la estudiante pueda continuar asistiendo a clases en un entorno seguro, sin tener que abandonar la escuela como consecuencia del acoso.

El reclamo apunta a que se tomen medidas concretas para abordar el bullying y proteger a la alumna afectada.