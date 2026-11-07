Familias reclaman vacantes para que sus hijos puedan ingresar a la EPET N° 1 en 2027

Un grupo de familias de Cutral Co reclama que se habiliten nuevas vacantes en la EPET N° 1 para garantizar el ingreso de sus hijos al ciclo lectivo 2027. Según indicaron, son 37 estudiantes que quedaron fuera del proceso de inscripción, pese a haber elegido esa institución como primera opción.

Unas 15 a 20 familias se presentaron ante Supervisión de Educación Técnica para entregar un reclamo formal. También acudieron a la Defensoría y a la Municipalidad de Cutral Co. Además, adelantaron que la próxima semana viajarán a Neuquén para solicitar una reunión con el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Las madres sostienen que los estudiantes tienen prioridad para acceder a la escuela que les corresponde por radio y reclaman que se creen las divisiones necesarias para garantizar sus lugares.

La preocupación está relacionada no solo con la falta de vacantes, sino también con las expectativas de los chicos, que eligieron la educación técnica por sus intereses y proyectos de formación.

El problema de la falta de cupos también alcanza a otras instituciones técnicas de la comarca. Las familias esperan una respuesta antes de finalizar el año para tener certezas sobre dónde comenzarán las clases sus hijos en 2027.

Mientras tanto, la falta de espacio físico y la creciente demanda vuelven a poner en discusión la necesidad de construir nuevas escuelas técnicas en Cutral Co y Plaza Huincul.