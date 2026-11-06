El CEF N° 2 realizará un encuentro zonal de gimnasia deportiva y reclama la construcción de un edificio propio

El CEF N° 2 de Cutral Co y Plaza Huincul será sede de un encuentro inter CEF zonal que reunirá a aproximadamente 120 atletas de distintas localidades de la región, con actividades de gimnasia deportiva, suelo y viga, además de una presentación de gimnasia rítmica.

El director de la institución, Freddy Diocares, explicó que participarán delegaciones de Zapala, Las Lajas, Cutral Co y Plaza Huincul, entre otras localidades. La jornada incluirá desayuno, almuerzo y actividades durante todo el día.

Diocares destacó que actualmente el CEF cuenta con una matrícula de 1.300 alumnos, desde los 4 hasta los 80 años, y desarrolla actividades en siete espacios diferentes. Entre las propuestas se incorporó este año la natación, que tuvo una buena respuesta de la comunidad.

También manifestó su preocupación por las filtraciones en el gimnasio de la Escuela 272, que obligan a suspender las actividades cuando llueve.

Por otra parte, volvió a plantear la necesidad de contar con un edificio propio, una demanda histórica de la institución, que funciona desde 1981 en espacios prestados. En ese sentido, recordó que el gobernador anunció la construcción de una sede propia y señaló que también mantuvieron conversaciones con el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, y autoridades provinciales.

Finalmente, adelantó que el CEF prepara tres jornadas recreativas para cerrar el año, previstas para fines de noviembre, y que esperan poder concretar una nueva colonia de verano.