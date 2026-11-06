Bomberos rescató a un padre y su hija que quedaron atrapados en un techo por una descarga eléctrica

Un episodio de riesgo se vivió en el barrio Centro Norte, cuando un hombre y su hija quedaron imposibilitados de bajar del techo de su vivienda debido a una descarga eléctrica que se transmitía a través de la escalera metálica.

Según relató la mujer, ambos se encontraban colocando membrana para proteger el techo ante las posibles lluvias. Sin embargo, la humedad habría provocado un desperfecto en el tendido eléctrico, cuyos cables se encuentran dentro de la losa de una construcción de aproximadamente 60 años.

Al intentar descender por la escalera de hierro, comenzaron a sentir descargas eléctricas, por lo que solicitaron ayuda a los bomberos.

El jefe del cuartel, Darío Campos, explicó que el personal realizó el rescate utilizando una escalera aislante. Ambos fueron puestos a salvo y se verificó su estado de salud. Posteriormente, se convocó a Copelco para revisar la instalación eléctrica y garantizar la seguridad de la vivienda.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores. Desde Bomberos destacaron la importancia de mantener la calma y evitar tocar instalaciones o elementos metálicos que puedan estar electrificados, especialmente en condiciones de humedad.