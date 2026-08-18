Plaza Huincul recuperó 1.300 litros de aceite vegetal usado durante 2026

El Centro de Acondicionamiento y Transferencia de Materiales Reciclables de la Municipalidad de Plaza Huincul recuperó 1.300 litros de aceite vegetal usado durante lo que va de 2026.

La iniciativa fue posible gracias al compromiso de vecinos, establecimientos y emprendedores gastronómicos, que acercaron el aceite para su correcta disposición.

El material recolectado es enviado a empresas habilitadas de la provincia, donde es transformado en biocombustibles, promoviendo la economía circular y evitando que el aceite termine en desagües o contaminando el suelo.

Desde el municipio invitaron a la comunidad a continuar sumándose a la propuesta y acercar el aceite vegetal usado al Centro de Acondicionamiento y Transferencia de Materiales Reciclables, ubicado en los Ex Talleres Huincul.

La campaña busca fortalecer hábitos sustentables y contribuir al cuidado del agua y del ambiente en Plaza Huincul.