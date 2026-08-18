Empresas locales avanzan en la conformación de una nueva cámara en Cutral Co y Plaza Huincul

Más de 50 empresas de Cutral Co y Plaza Huincul participan actualmente de la conformación de una nueva cámara de empresas de servicios petroleros y locales.

Fernando Pizarro, integrante del espacio, explicó que el objetivo es lograr mayor participación de las pymes locales en licitaciones y contrataciones, con igualdad de condiciones y oportunidades para competir.

El empresario destacó la importancia del desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos vinculados al GNL, y sostuvo que las empresas de la comarca buscan ser protagonistas del crecimiento y no quedar al margen. También planteó la necesidad de fortalecer el compre local y la mano de obra de Cutral Co y Plaza Huincul.

Ante el nuevo esquema de contratación impulsado por YPF, basado en mayor competitividad y reducción de costos, Pizarro señaló que las pymes deberán mejorar su eficiencia y, en muchos casos, asociarse para poder competir con empresas de mayor tamaño.

La cámara continúa en proceso de formalización y mantiene reuniones con distintos sectores. Desde el espacio invitaron a otras empresas de la comarca a sumarse a una organización que, según remarcaron, busca representar y defender los intereses del sector local.