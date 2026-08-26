Plaza Huincul reconoció a sus deportistas destacados

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, encabezó en el Centro Cultural Gregorio Álvarez un acto de reconocimiento a deportistas locales y clubes de la ciudad por su trayectoria y desempeño.

Durante esta primera etapa se distinguió a deportistas individuales y a instituciones deportivas que completaron la documentación requerida. La iniciativa se encuentra contemplada en una ordenanza trabajada de manera conjunta entre el Municipio y el Concejo Deliberante.

Larraza destacó que el reconocimiento forma parte de una política de Estado vinculada al deporte, con el objetivo de que continúe más allá de una gestión municipal.

El jefe comunal también resaltó la amplia variedad de edades entre los reconocidos, desde niños que se encuentran en etapas formativas hasta adultos, y valoró especialmente el acompañamiento de las familias.

“El deporte es fundamental, la educación es fundamental”, señaló Larraza, quien remarcó el orgullo que genera que los deportistas representen a Plaza Huincul en distintas competencias.

Desde el Municipio adelantaron que habrá una segunda etapa de entrega de reconocimientos para aquellos deportistas que aún no fueron incluidos en esta primera jornada.