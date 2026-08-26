Más de 130 estudiantes participaron de una jornada artística en el CIART de Cutral Co

Más de 130 estudiantes de distintas localidades participaron de una jornada del programa Recreo, impulsado por el Gobierno de Neuquén, que busca acercar a los jóvenes al arte, la música y la cultura.

La actividad se desarrolló en el CIART de Cutral Co y estuvo destinada a estudiantes de primero y segundo año del secundario. Durante la jornada, los participantes recorrieron distintas estaciones de capacitación en ensamble, percusión, expresión corporal y artes visuales, además de presentar trabajos de dibujo, pintura, poesía y música.

La coordinadora del Distrito 2, Mica Dilena, explicó que el programa también contempla una instancia competitiva para estudiantes de años superiores. La etapa regional se realizará el 24 de septiembre, mientras que la final está prevista para noviembre en Neuquén capital.

Desde el CIAC destacaron además el potencial artístico existente en Cutral Co y Plaza Huincul y remarcaron la importancia de generar espacios donde niños, adolescentes y adultos puedan desarrollar sus capacidades.

La institución cuenta con propuestas de folclore, guitarra, bajo, batería, percusión, flauta traversa, saxo, piano, cerámica, modelado, plástica y dibujo, entre otras actividades. Las clases se dictan de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 21.

Los organizadores resaltaron que el objetivo no es solamente formar artistas, sino también utilizar el arte como una herramienta de expresión, contención, identidad y construcción de empatía.