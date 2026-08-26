Combustibles: YPF bajó algunos precios en Plaza Huincul y volvió a abrirse la discusión por la tasa vial

Una recorrida por estaciones de servicio de Cutral Co y Plaza Huincul mostró diferencias en los precios de los combustibles y volvió a poner en discusión la aplicación de la tasa vial.

En la estación YPF de Primeros Pobladores, en Cutral Co, la nafta Súper se encontraba a $1.829 por litro, Infinia a $2.082, Diésel 500 a $2.225 y Infinia Diésel a $2.625.

En tanto, en una estación ubicada sobre avenida San Martín de Plaza Huincul, los valores eran: Súper $1.765, Infinia $2.008, Diésel 500 $2.153 e Infinia Diésel $2.538.

La diferencia ronda los $64 por litro en las distintas variedades, luego de que YPF comenzara a modificar los precios en Plaza Huincul desde este martes.

La situación se relaciona con la decisión municipal de comunicar a las estaciones que ya no correspondía continuar cobrando la tasa vial, luego de que la normativa que la establecía no avanzara legislativamente.

Sin embargo, durante la recorrida se advirtió que la reducción aplicada no representa el equivalente al 4,5% que correspondía a la tasa vial, por lo que surgieron dudas sobre si efectivamente dejó de cobrarse el tributo o si se trata simplemente de una modificación en el precio de los combustibles.

La diferencia entre ambas ciudades volvió a generar cuestionamientos sobre la formación de precios de los combustibles, en un mercado desregulado donde pueden registrarse variaciones incluso entre estaciones de una misma localidad.

Desde el Municipio, en principio, la intervención se habría limitado a comunicar a las estaciones que, al no encontrarse vigente la tasa vial, no correspondía continuar trasladándola al precio del combustible.