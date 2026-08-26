Familias de la región buscan unirse ante la falta de respuestas por consumos problemáticos

El testimonio de Soledad Renda, madre de un joven con problemas de consumo, comenzó a generar una red de familias de distintas provincias que buscan respuestas y cambios en las políticas de atención a las adicciones.

Renda cuestionó la falta de alternativas de tratamiento y sostuvo que muchas familias quedan sin herramientas frente a situaciones de consumo problemático. Su principal reclamo apunta a modificar la legislación para facilitar el acceso a tratamientos de internación cuando la persona no tiene voluntad de hacerlo.

La mujer contó que recorrió hospitales, juzgados y otras instituciones en busca de ayuda y aseguró que muchas veces las respuestas terminan siendo insuficientes frente a la gravedad de las situaciones que atraviesan las familias.

También pidió mayor atención a las señales tempranas de consumo, como cambios de conducta, aislamiento, abandono de actividades, modificaciones en el grupo de amistades, ausencias escolares y cambios repentinos de ánimo.

Renda busca ahora organizar una red de madres, padres y familiares de Río Negro, Neuquén y otras provincias para reunir firmas, visibilizar la problemática y llevar sus reclamos ante las autoridades nacionales.

“Necesitamos que nuestros seres queridos tengan ayuda, porque muchas veces ellos no la pueden buscar”, sostuvo durante la entrevista.

El planteo también refleja una preocupación que atraviesa a numerosas familias de la Comarca Petrolera, que se preguntan dónde acudir y qué herramientas existen para acompañar a familiares que atraviesan consumos problemáticos.