Neuquén agiliza la escrituración para facilitar el acceso a los créditos de Neuquén Habita

La Secretaría de Vivienda y Hábitat de Neuquén firmó un acuerdo con la Escribanía General de Gobierno para agilizar los trámites de escrituración y facilitar el acceso a las líneas de crédito hipotecario del programa Neuquén Habita, destinadas a la construcción, ampliación y refacción de viviendas.

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, explicó que el convenio permitirá incorporar a la Escribanía General de Gobierno al proceso de análisis dominial y constitución de hipotecas, con el objetivo de reducir los tiempos administrativos y acelerar la aprobación de los créditos.

Servidio señaló que la falta de escrituras continúa siendo uno de los principales obstáculos para muchas familias, especialmente en terrenos municipales. En ese sentido, indicó que la Provincia trabaja junto a municipios, entre ellos Cutral Co, para impulsar ordenanzas y mecanismos que permitan regularizar la situación dominial de los lotes y así habilitar el acceso al financiamiento.

Actualmente, el programa registra 3.261 personas inscriptas en toda la provincia. En la comarca petrolera hay 250 preinscriptos, de los cuales 163 corresponden a Cutral Co y 87 a Plaza Huincul, ubicando a la región como la tercera con mayor demanda de créditos, detrás de Confluencia y Los Lagos del Sur.

La funcionaria aclaró que, aunque inicialmente se había previsto un cupo de hasta 4.000 inscriptos, las inscripciones continúan abiertas y no tienen fecha de cierre, ya que existe la decisión política de ampliar las posibilidades de acceso al programa.

Los interesados pueden iniciar el trámite de manera online a través de la plataforma de Neuquén Habita, mientras que también reciben asesoramiento en las delegaciones del IPVU y en los operativos informativos que el organismo realiza en distintas localidades de la provincia.