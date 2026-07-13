Morena Darité defendió la interpretación artística del Himno realizada por la comparsa Agua de Fuego tras la polémica en redes

La directora de la comparsa Agua de Fuego, Morena Darité, respondió a las críticas que generó en redes sociales un video en el que integrantes de la agrupación interpretan una coreografía de samba utilizando una versión del Himno Nacional Argentino como apoyo a la Selección.

Darité explicó que la propuesta surgió por iniciativa de los propios bailarines y que se enmarcó en un desafío artístico que ya fue realizado por comparsas y grupos de danza de distintos puntos del país. Además, señaló que la versión musical utilizada fue creada en 2024 por el compositor Juan Carlos Álvarez y presentada en el Museo Nacional del Carnaval.

“Nunca hubo intención de faltar el respeto al Himno. Fue una expresión artística hecha con mucho respeto y con el objetivo de apoyar a la Selección y promocionar a Cutral Co“, afirmó.

La directora lamentó especialmente los comentarios ofensivos dirigidos hacia los jóvenes que participaron del video y aseguró que las críticas afectaron a varias familias. “Hay chicos que recién empiezan en el arte y terminaron recibiendo ataques sobre su cuerpo, su forma de bailar o su orientación. Eso es lo más doloroso”, expresó.

Asimismo, destacó que la grabación fue realizada en el monumento a Lionel Messi con la intención de difundir uno de los atractivos de la ciudad. Según indicó, además de las críticas, también recibieron numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones de personas de distintos lugares del país e incluso del exterior.

Finalmente, Darité pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por la propuesta, aunque reiteró que la iniciativa fue pensada como un homenaje artístico y no volverá a presentarse en escenarios, ya que se trató de una producción especial para redes sociales. “Si alguien lo interpretó de otra manera, pedimos disculpas, pero nuestro único objetivo fue hacer arte, apoyar a la Selección y mostrar nuestra ciudad”, concluyó.