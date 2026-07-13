Abrieron las inscripciones al padrón de emprendedores de Cutral Co y Plaza Huincul

La Oficina de Emprendedores de Cutral Co puso en marcha este lunes 13 de julio el empadronamiento destinado a emprendedores de Cutral Co y Plaza Huincul, con el objetivo de fortalecer el sector mediante capacitaciones, ferias y distintas herramientas de apoyo.

La responsable del área, Kiara Orozco, explicó que el registro permitirá conocer la cantidad de emprendedores de la comarca y planificar acciones específicas para potenciar sus proyectos.

Entre las propuestas previstas se encuentran capacitaciones a cargo de profesionales de Buenos Aires sobre marketing, oratoria, comunicación, educación financiera, fijación de precios y manejo de redes sociales, con el fin de brindar herramientas para mejorar las ventas y la gestión de los emprendimientos.

Además, desde la oficina se ofrecerá asesoramiento para que quienes lo deseen puedan iniciar trámites como el monotributo o el carnet de manipulación de alimentos, facilitando su regularización.

Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial o por WhatsApp al 299-522-3854, donde los interesados recibirán un formulario con los datos necesarios para completar el registro. Orozco aclaró que la información será manejada únicamente por la oficina y que no se solicitarán datos bancarios ni información sensible, con el objetivo de evitar posibles estafas.

Por otra parte, invitó a participar de la Feria por el Día del Amigo, que se realizará el sábado 19 de julio, de 17 a 21 horas, en el barrio Progreso, organizada junto a la Feria Mankel. La participación será gratuita y las inscripciones pueden realizarse a los teléfonos 299-522-3854 o 299-6048-528.