Celeste Alvarenga regresó de Venezuela tras participar en las tareas de rescate: “Es mucho peor de lo que se ve en la televisión”

La rescatista de Cutral Co, Celeste Alvarenga, regresó a la comarca luego de integrar una brigada argentina que trabajó en las zonas afectadas por el devastador terremoto en Venezuela. Visiblemente emocionada, relató que la experiencia fue “muy traumática” y aseguró que la realidad supera ampliamente las imágenes que muestran los medios.

Alvarenga explicó que el equipo trabajó durante siete días en la ciudad de La Guaira, con jornadas de hasta 19 horas diarias, realizando tareas de búsqueda y recuperación de víctimas entre los escombros. También destacó el acompañamiento permanente de psicólogos y psiquiatras para asistir emocionalmente a los rescatistas.

La brigadista contó que participó en el operativo de búsqueda del niño argentino desaparecido en el Hotel Miramar y señaló que fue uno de los momentos más difíciles de la misión. Además, remarcó la solidaridad del pueblo venezolano, que colaboró constantemente con los equipos de rescate y con las familias afectadas.

“Cuesta volver a la rutina. Hay muchísima gente que todavía sigue buscando a sus familiares y queda mucho trabajo por hacer“, expresó.

Finalmente, agradeció el reconocimiento de la comunidad y aseguró que, pese al duro impacto emocional, volvería a participar de una misión humanitaria si fuera necesario. “Esto te cambia la vida y te hace valorar mucho más a la familia y a las personas que tenés cerca”, concluyó.