Incendio en barrio Progreso: una bombera perdió su casa y pide ayuda para volver a empezar

Una vivienda del barrio Progreso de Cutral Có quedó completamente destruida tras un incendio ocurrido durante la madrugada del domingo. La damnificada es Gisela Candia, mamá de dos niñas e integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Có.

Al momento del incendio, Gisela se encontraba cumpliendo guardia y sus hijas tampoco estaban en la vivienda, por lo que afortunadamente no hubo personas lesionadas. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales y la estructura de la casa quedó gravemente afectada, con riesgo de derrumbe, por lo que deberá ser demolida.

Además de perder su vivienda, Gisela perdió su estudio y todas sus herramientas de trabajo. Es maquilladora y realizaba trabajos de peinado, maquillaje, papelería y diseño, por lo que el fuego destruyó computadoras, maquillajes, planchitas, secadores, bucleras y otros elementos fundamentales para su actividad laboral.

La comunidad respondió rápidamente con numerosas donaciones. Actualmente, Gisela confirmó que ya recibió ropa, calzado, alimentos, camas, colchones y una heladera, por lo que pidió concentrar la ayuda en otros elementos prioritarios.

Entre las principales necesidades se encontraban una cocina, materiales de construcción, una computadora y herramientas de trabajo para su actividad profesional. Durante la transmisión radial, una vecina se comunicó para informar que donaría una cocina.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Gisela Candia al 299 460-5098 o realizar un aporte económico al alias giselacandia.mp.

Mientras tanto, se aguarda el informe de los peritos para determinar cómo se originó el incendio.