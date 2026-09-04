Larraza busca posicionar a Plaza Huincul en el desarrollo de Vaca Muerta

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, participó en Houston, Estados Unidos, de la 5° edición del encuentro “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World”, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

La actividad reunió a autoridades, empresas y referentes de la industria energética para analizar nuevas inversiones y las oportunidades que genera el crecimiento de Vaca Muerta.

Larraza acompañó al gobernador Rolando Figueroa y al intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, en una agenda que incluyó inversiones estratégicas, infraestructura y posibilidades para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y turística.

Desde Plaza Huincul destacaron que el crecimiento de Vaca Muerta representa una oportunidad para fortalecer la economía local, generar empleo y ampliar las posibilidades para comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas.

Durante el encuentro también se abordaron acuerdos de financiamiento para obras viales con participación de las principales operadoras de Vaca Muerta, una infraestructura considerada clave para acompañar la expansión productiva y mejorar la conectividad regional.

Larraza destacó el trabajo que el municipio lleva adelante desde hace tres años en materia de capacitación laboral, articulación con el sector privado y generación de condiciones para atraer nuevas inversiones.

La participación en Houston busca reafirmar el rol de Plaza Huincul como ciudad histórica vinculada al desarrollo energético y posicionarla como protagonista de las nuevas oportunidades que surgen a partir de Vaca Muerta, tanto en materia energética y productiva como laboral, comercial y turística.