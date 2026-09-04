Día de la Salud Sexual: realizan campaña de prevención y ofrecen testeos gratuitos en Plaza Huincul

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemora cada 4 de septiembre, se realizó en Plaza Huincul una jornada de concientización y prevención sobre las infecciones de transmisión sexual.

La actividad fue impulsada por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del municipio, en conjunto con el Hospital, el Sanatorio Plaza Huincul y la Fundación Huésped, con entrega de material informativo y asesoramiento a los vecinos.

Uno de los principales anuncios fue que, desde la próxima semana, el Sanatorio Plaza Huincul ofrecerá testeos gratuitos de VIH y sífilis en su laboratorio, a partir de las 7 de la mañana. Las personas interesadas podrán acercarse y solicitar el estudio en el marco del programa de prevención.

Desde el municipio remarcaron la preocupación por el incremento de los casos de infecciones de transmisión sexual en la comarca y destacaron que la prevención, la información y el diagnóstico temprano son fundamentales.

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Soledad de la Cruz, señaló además que la campaña busca derribar prejuicios y recordar que la prevención no es una cuestión exclusiva de adolescentes y jóvenes, sino que involucra a personas de todas las edades.

La jornada también permitió difundir la línea municipal de prevención del suicidio, disponible las 24 horas, los 365 días del año, en el 299 609 2226.