“Abrazo de Ángeles”: madres de la Comarca Petrolera se unen para acompañar y prevenir

Un grupo de madres de la Comarca Petrolera conformó “Abrazo de Ángeles”, un espacio de acompañamiento y contención destinado a familias que atraviesan el dolor por la pérdida de un hijo, especialmente en casos de suicidio.

El grupo, integrado actualmente por alrededor de 15 madres, surgió a partir de la necesidad de encontrar personas que comprendieran el dolor y pudieran acompañarse mutuamente en un proceso profundamente difícil.

Marita Guzmán, una de las impulsoras de la iniciativa, contó que decidió formar el espacio luego de atravesar durante años la pérdida de su hijo Kevin, quien murió a los 25 años. “Somos sobrevivientes de una situación que no elegimos y nos tocó atravesar”, expresó.

Desde el grupo remarcaron la importancia de hablar sobre el suicidio con respeto y responsabilidad, evitando que el tema continúe siendo un tabú. Además del acompañamiento entre las familias, “Abrazo de Ángeles” busca trabajar en la prevención y generar espacios de escucha y contención para la comunidad.

Las integrantes destacaron que el grupo funciona como un lugar de encuentro donde pueden compartir experiencias, realizar catarsis y acompañarse en los momentos más difíciles. También invitaron a otras madres, padres y familiares que atraviesen situaciones similares a sumarse, respetando los tiempos y procesos de cada persona.

Durante septiembre, en el marco de las acciones de concientización y prevención, el grupo prevé realizar distintas actividades en la comunidad. Su objetivo es transformar el dolor en acciones de acompañamiento, escucha y prevención.

Quienes deseen comunicarse con el grupo pueden encontrarlas en redes sociales como “Abrazo de Ángeles” o a través de sus integrantes.

También recordaron que en Plaza Huincul funciona una línea de prevención del suicidio las 24 horas: 2996 09-2226.