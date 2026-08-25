Grave incidente en Vaca Muerta: una persona fallecida y otra en grave estado

El hecho ocurrió este martes por la tarde en un bloque operado por YPF, cerca de Añelo. La víctima fatal y el herido serían supervisores de la empresa. Se desplegó un importante operativo para trasladar en forma aérea a la persona herida.

Un grave incidente se registró este martes por la tarde en el bloque Rincón del Mangrullo, ubicado en el área de Vaca Muerta, en cercanías de Añelo y operado por YPF. Como consecuencia del hecho, una persona murió y otra resultó gravemente herida, según confirmó la propia compañía petrolera.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio se habría originado por una falla en una línea de gas de alta presión. En un primer momento trascendió que se había producido una explosión, aunque posteriormente se precisó que el incidente estaría relacionado con una fuerte descompresión registrada en una planta separadora de gas del área.

Las dos personas involucradas serían supervisores de la empresa que se encontraban trabajando en ese sector de Vaca Muerta al momento del incidente.

Tras el episodio, se desplegó un importante operativo de emergencia en el lugar, con la intervención de personal de la compañía, equipos médicos y efectivos policiales. Además, se dispuso el traslado aéreo del trabajador que resultó herido, debido a la gravedad de su estado.

Desde YPF señalaron que “el incidente ya estaría controlado” y que se trabaja en el lugar para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Por su parte, desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que las personas involucradas no serían trabajadores de convenio. No obstante, indicaron que la organización puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para colaborar con la atención de la emergencia.

Desde el gremio también expresaron su pesar por lo ocurrido y acompañaron a los familiares de la persona fallecida