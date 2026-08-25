Cutral Co avanza con la extensión de la red de gas y proyecta alcanzar al 90% de los sectores semirrurales

El municipio de Cutral Co continúa con los trabajos de extensión de la red de gas en distintos sectores de la ciudad. El intendente Ramón Rioseco, junto al secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, recorrió las obras en el barrio Monte Hermoso y visitó a familias de Colonia 2 de Abril y Peñi Trapún que ya cuentan con sus conexiones domiciliarias.

En Monte Hermoso, las tareas se desarrollan sobre las manzanas 1008 y 1014. La obra contempla cinco manzanas y 5.320 metros lineales de cañería.

Rioseco señaló que actualmente el 70% de los sectores semirrurales ya cuenta con la obra de gas finalizada y que se trabaja en tres frentes: Monte Hermoso, barrio Progreso y Colonia 2 de Abril. El objetivo, según indicó, es que en aproximadamente un mes los troncales estén conectados y alcanzar al 90% de estos sectores con el servicio.

Además, el municipio acompaña a unas 50 familias que no cuentan con los recursos económicos necesarios para realizar las conexiones domiciliarias.

Desde Obras Públicas estimaron que el tendido de cañería en Monte Hermoso podría finalizar en los próximos días, mientras que en Colonia 2 de Abril los trabajos estarían concluidos en aproximadamente 15 días.

La llegada del gas representa una mejora concreta para numerosas familias, que ya pueden calefaccionar sus hogares y contar con un servicio esencial.