Dos cutralquenses protagonizaron la tragedia en El Mangrullo: uno murió y otro está grave

El accidente ocurrido en el yacimiento El Mangrullo tuvo como protagonistas a dos trabajadores oriundos de Cutral Co. Como consecuencia del hecho, Jhonatan Meliqueo falleció, mientras que el operario Cristian Latorre sufrió graves lesiones.

De acuerdo con la información recolectada, el incidente se habría producido por una fuerte descompresión en la planta separadora de gas del sector norte del yacimiento.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en el lugar, con la intervención de personal de la empresa, equipos médicos y efectivos policiales.

Asimismo, se informó que tanto Meliqueo como Latorre no pertenecían al Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén y Río Negro.

Las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación para determinar cómo se produjo la descompresión y establecer las responsabilidades correspondientes.