Comenzó un juicio por jurados contra un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñas durante varios años

Este martes comenzó un juicio por jurados en Cutral Co contra G.A.M.S., un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñas durante varios años, en un contexto de convivencia familiar y aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas.

La acusación está a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, acompañado por la fiscal Mayra Febrer, mientras que el debate es dirigido por el juez técnico Lisandro Borgonovo.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre 2006 y 2012, en una vivienda de Cutral Co y en un camión ubicado en el patio de la propiedad. Las víctimas eran familiares entre sí y también del acusado.

Durante los alegatos de apertura, Liotard sostuvo que los abusos comenzaron cuando las niñas tenían aproximadamente 11 años y se extendieron durante varios años. De acuerdo con la acusación, los episodios fueron reiterados y el imputado habría utilizado violencia y amenazas para someterlas e impedir que contaran lo ocurrido.

La Fiscalía encuadró los hechos como abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, agravados por la convivencia preexistente y bajo la modalidad continuada.

Durante el debate se presentarán las pruebas de las partes. Al finalizar, el jurado popular deberá determinar si la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable.