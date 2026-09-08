Grave choque entre un taxi y una motocicleta: dos jóvenes resultaron heridos

Un grave siniestro vial se registró alrededor de las 17:30 en la intersección de Elordi y Ejército Argentino, donde un taxi y una motocicleta con dos ocupantes protagonizaron un choque frontal.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos jóvenes que circulaban en la motocicleta sufrieron heridas de gravedad. Uno de ellos debió ser derivado al Hospital Castro Rendón, mientras que el otro permanece internado en delicado estado.

Las autoridades y equipos médicos continúan trabajando en torno al caso, mientras familiares y allegados aguardan por la evolución de los jóvenes. Se espera información oficial sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro.