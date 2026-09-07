Comenzó la audiencia por el juicio abreviado por la muerte de dos policías en un siniestro vial

Este lunes comenzó en los tribunales la primera audiencia del proceso de juicio abreviado contra el conductor acusado de provocar el siniestro vial en el que murieron Atilio Contreras e Iván Zúñiga, dos integrantes de la Policía, uno retirado y otro en actividad.

La representante de Estrellas Amarillas en Neuquén, Fabiana Amarillo, acompañó a las familias de las víctimas y reclamó una condena ejemplar. Según explicó, el imputado habría reconocido su responsabilidad ante la gran cantidad de pruebas reunidas en su contra, por lo que el proceso continuará con una segunda audiencia en la que se determinará la pena.

Desde la organización manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la condena sea leve y señalaron que, por las características del hecho, la pena solicitada por las familias no debería ser inferior a seis años de prisión.

El caso tuvo una fuerte repercusión en la Comarca Petrolera. El siniestro ocurrió cuando el conductor de una camioneta, que salía de un local nocturno de la zona de chacras de Plaza Huincul, impactó contra los dos efectivos sobre la Ruta 22.

La audiencia contó con una importante presencia de familiares y efectivos policiales, que se acercaron para acompañar a los allegados de las víctimas. Desde Estrellas Amarillas también reiteraron el pedido de modificar los artículos 84 y 94 del Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con víctimas fatales.