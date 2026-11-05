Cutral Co: el equipo de Cuidados Paliativos conmemoró un nuevo aniversario y destacó el acompañamiento a pacientes y familias

El equipo de Cuidados Paliativos de Cutral Co conmemoró un nuevo aniversario de su creación, que tuvo lugar el 10 de octubre de 2019. La jornada reunió a profesionales de la salud y familiares de pacientes para compartir experiencias y poner en valor el acompañamiento que realizan durante los procesos de enfermedades complejas.

En diálogo con Radio Fuego, la doctora Ángeles Iglesias explicó que el grupo nació a partir de la necesidad de brindar una atención integral, que no se limite a lo físico, sino que también contemple los aspectos emocionales y psicológicos de los pacientes y sus familias.

El equipo está integrado por médicos, enfermeros y personal administrativo, que trabajan tanto en el hospital como en los domicilios. Su tarea se centra en aliviar el dolor, acompañar y brindar contención, incluso después del fallecimiento de los pacientes.

Durante el encuentro se realizó una actividad simbólica con un mural del árbol de la vida y mariposas, donde los familiares pudieron colocar los nombres de quienes ya no están y de aquellos que continúan en tratamiento. También se compartieron testimonios, una meditación y un espacio de reflexión.

Además, desde el equipo convocaron a personas interesadas en sumarse al voluntariado para colaborar en el cuidado y acompañamiento de pacientes.

«En cuidados paliativos el foco ya no está en curar, está en cuidar y acompañar de otra forma», destacaron desde el grupo, que reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que ninguna familia atraviese sola esos momentos difíciles.