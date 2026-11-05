Cutral Co: comerciante denunció que le vaciaron $10 millones de su cuenta mientras operaba en el home banking del BPN

Un comerciante de Cutral Co denunció que sufrió una estafa bancaria que terminó con el vaciamiento de sus cuentas por un monto de 10 millones de pesos. Según relató, las transferencias se realizaron mientras operaba normalmente desde la plataforma de home banking del Banco Provincia del Neuquén (BPN), sin entregar claves ni códigos de seguridad.

Miguel Silka contó en diálogo con Radio Fuego que el hecho ocurrió el jueves 29 de octubre. Mientras realizaba operaciones habituales, apareció un mensaje sospechoso en la pantalla. Se comunicó inmediatamente con el banco y recibió la indicación de que la página era segura. Sin embargo, segundos después advirtió que estaban transfiriendo el dinero de su cuenta.

El comerciante apagó la computadora y se dirigió de urgencia a la sucursal, pero cuando llegó ya le habían sustraído los fondos. Aseguró que no entregó ningún token, no ingresó a enlaces externos ni recibió llamados o mensajes que facilitaran el acceso.

Silka realizó la denuncia en Fiscalía y presentó el reclamo ante la entidad bancaria, aunque hasta el momento aseguró que no obtuvo una respuesta favorable. También manifestó su preocupación porque, después de hacer público el caso, recibió mensajes de entre 30 y 40 personas que aseguran haber sufrido maniobras similares, algunas con pérdidas de importantes sumas de dinero.

Ante esta situación, adelantó que buscará impulsar una reunión con las autoridades del BPN a través de la Cámara de Comercio de Cutral Co, para plantear los reclamos de los comerciantes afectados.

«Lo hice público para saber si me había pasado solamente a mí o si estaba pasando y nadie decía nada», explicó.

El caso encendió una señal de alerta entre comerciantes y usuarios bancarios de la comarca, mientras se esperan respuestas de la entidad sobre las denuncias por presuntas vulnerabilidades en su plataforma digital.