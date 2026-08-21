Cutral Có: nuevo módulo de “Formar a los Formadores”

Este viernes se realizará un nuevo módulo del programa “Formar a los Formadores”, impulsado por el Municipio de Cutral Có junto al Juzgado de Paz. La actividad será desde las 18 horas en el Salón de Acuerdos Américo Verdinelli y estará abierta al público.

El encuentro abordará detección temprana de violencia sexual y protocolos de intervención, con exposiciones de la psicóloga forense Úrsula Zuccarino y la defensora del Niño, Niña y Adolescente, Andrea Rapazzo.

También se trabajará sobre lesiones deportivas, a cargo del kinesiólogo Claudio Añolaza, con herramientas para que entrenadores, docentes y referentes sepan cómo actuar ante distintas situaciones.

Desde su inicio, el programa ya capacitó a más de 300 formadores y permitió implementar protocolos de actuación en distintos clubes y asociaciones de la ciudad.

La capacitación es gratuita y puede asistir cualquier persona interesada, aunque no haya participado de los módulos anteriores.