Cutral Co: licitan un transformador de $3.720 millones para mejorar el suministro eléctrico

La Provincia y el Municipio financiarán en partes iguales la adquisición de un transformador de potencia de 30 MVA para la Estación Transformadora Cutral Co. El equipamiento permitirá ampliar la capacidad eléctrica de la región y acompañar la expansión del Parque Solar Cutral Co II.

Este jueves se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 33/2026 del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), destinada a la compra de un nuevo transformador de potencia de 30 MVA.

La inversión estimada asciende a $3.720.577.500, monto que será financiado en partes iguales por el Gobierno provincial y la Municipalidad de Cutral Co, en el marco de un convenio firmado en marzo de este año.

La adquisición del equipo y las obras necesarias para su instalación buscan mejorar el abastecimiento eléctrico en Cutral Co, Plaza Huincul y localidades de la zona, además de permitir una mayor capacidad para incorporar la energía generada por la ampliación del Parque Solar Cutral Co II, que alcanzará los 30 MW.

Del acto participaron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el gobernador Rolando Figueroa; el presidente del EPEN, Mario Moya; el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; y la concejal Jesica Rioseco.

Durante la actividad, Rioseco destacó la importancia de la inversión para planificar el crecimiento energético de la comarca.

“Esto es tener previsibilidad hacia el futuro. Y la otra parte es para inyectar la energía a través del Parque Solar que vamos a ampliar a 30 megas. El trabajo en conjunto con el Gobierno provincial genera que podamos crecer”, señaló el jefe comunal.

La incorporación del transformador forma parte de las obras previstas para fortalecer la infraestructura energética regional y acompañar la expansión de la generación de energía solar.