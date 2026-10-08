“Plaza Macondo”: una lencería de Cutral Co impulsa la lectura y el intercambio de libros

Una particular iniciativa comenzó a llamar la atención de vecinos de Cutral Co: una lencería ubicada en calle Roca 538 incorporó un pequeño espacio con libros para fomentar la lectura y hacer circular historias entre los vecinos.

La propuesta surgió de Giovanna, propietaria del comercio, quien explicó que es lectora desde pequeña y que decidió colocar un banco con libros y mensajes para que quienes pasen puedan detenerse, elegir un ejemplar y llevárselo para leer.

“Lo hago con mucho amor. Mi intención es llegar con un mensaje positivo, que den ganas de vivir, de escribir, de bailar y de leer mucho, porque en la lectura pasa la vida misma y vivimos muchas vidas”, contó.

La iniciativa comenzó inspirada en “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, y el espacio fue bautizado simbólicamente como “Plaza Macondo”. También hay referencias a otras obras de la literatura latinoamericana, como Pedro Páramo.

La propuesta no establece como condición que quien se lleve un libro deba dejar otro inmediatamente en su lugar. La intención de Giovanna es que los ejemplares circulen y lleguen a otras personas, promoviendo así el hábito de la lectura.

La respuesta de los vecinos, según relató, fue muy positiva. Niños, madres y padres se acercaron al espacio, mientras que algunas personas también comenzaron a aportar sus propios libros.

Entre las anécdotas que más la conmovieron, contó que un hombre que ingresó al comercio junto a su esposa se llevó un ejemplar de El beso, de Danielle Steel: “Eso me llenó de ternura”, recordó.

Giovanna remarcó además que el mensaje está pensado para toda la familia y que busca transmitir valores como el amor y la posibilidad de compartir.

La iniciativa puede visitarse en Roca 538, Cutral Co, dentro del pasillo donde funciona la lencería. La propuesta invita a detenerse, elegir un libro, leerlo y, sobre todo, hacer que la historia continúe circulando.

Una pequeña biblioteca en un comercio que busca convertir un espacio cotidiano en un punto de encuentro con la literatura.