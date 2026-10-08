Excavaciones en el cementerio de San Patricio del Chañar: buscan identificar restos vinculados a la última dictadura

La Justicia Federal lleva adelante una investigación en el cementerio de San Patricio del Chañar, donde se realizan excavaciones en tumbas identificadas como NN ante la sospecha de que podrían contener restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

El procedimiento comenzó el martes y está a cargo de un equipo de antropólogos forenses, convocado por el juzgado que investiga delitos de lesa humanidad. La intervención surgió a partir de una denuncia presentada a comienzos de este año y de testimonios que coincidirían con registros municipales.

Según el relato de un ex trabajador del cementerio, durante el período comprendido entre 1977 y 1980 habrían llegado durante la noche dos camionetas del Ejército con entre seis y ocho cajones rústicos, atados con alambre, que fueron depositados en fosas del sector 1 como tumbas NN.

Durante las primeras excavaciones ya se habrían encontrado restos óseos y algunos objetos, entre ellos cadenitas, aunque todavía no se puede determinar si corresponden a personas desaparecidas. La identificación deberá establecerse mediante las pericias antropológicas y estudios de ADN.

La investigación contempla también el cotejo de los hallazgos con los registros históricos de la Municipalidad y los testimonios incorporados al expediente. Se estima que los resultados finales de las pericias podrían conocerse entre 15 y 20 días después de los trabajos en el lugar.

El equipo de antropología forense permanecerá en San Patricio del Chañar hasta este viernes, mientras la comunidad sigue con atención un procedimiento que podría aportar información clave para esclarecer el destino de personas desaparecidas durante la última dictadura.