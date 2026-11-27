El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó por mayoría una nueva ordenanza que unifica y actualiza la normativa municipal sobre licencias de conducir, adecuándola al sistema de Licencia Nacional. La reglamentación establece distintos períodos de vigencia según la edad del conductor.

El presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, explicó que la iniciativa fue presentada por el Departamento Ejecutivo, trabajada en comisión y finalmente aprobada durante la última sesión ordinaria.

Según detalló, para las categorías A, B y F, las personas de entre 18 y 64 años recibirán licencias con una vigencia de cinco años. En tanto, para quienes tengan entre 65 y 70 años, el plazo será de tres años, mientras que a partir de los 71 años la renovación deberá realizarse anualmente.

San Martín señaló que la nueva ordenanza busca ordenar las disposiciones anteriores y adecuarlas a las categorías contempladas en la Licencia Nacional de Conducir.

Además, llevó tranquilidad a los vecinos que ya cuentan con una licencia vigente. Aclaró que no deberán realizar ningún trámite anticipado y que podrán continuar circulando normalmente hasta la fecha de vencimiento de su carnet. Una vez vencido, deberán realizar la renovación correspondiente.

El titular del cuerpo legislativo también indicó que las licencias comunes emitidas en Cutral Co permiten circular en todo el territorio argentino y en países limítrofes.

Otros proyectos tratados en el Concejo

Durante la entrevista con Radio Fuego, San Martín se refirió también al ingreso de un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Pérez, que propone crear un protocolo municipal de intervención integral para la prevención de incendios, seguridad operativa y sanciones en basurales reincidentes e inmuebles desocupados.

La iniciativa tomó estado parlamentario y fue derivada a la Comisión de Obras y Servicios Públicos para continuar con su análisis.

Por otra parte, San Martín destacó el operativo de recolección de residuos que se desarrolla durante esta semana en distintos sectores de la ciudad, mediante un trabajo coordinado entre Servicios Públicos, el Municipio y los vecinos.

La última sesión ordinaria será el 10 de diciembre

El presidente del Concejo confirmó que la última sesión ordinaria del período legislativo 2026 está prevista para el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, no descartó que puedan convocarse sesiones extraordinarias durante el receso.

Entre los temas que podrían requerir tratamiento mencionó la ratificación de acuerdos salariales municipales que se concreten durante los primeros meses del próximo año.

También hizo referencia al proceso electoral previsto para el 14 de febrero de 2027 y al trabajo que ya comenzó a desarrollar la Junta Electoral para organizar los procedimientos correspondientes.

Finalmente, consultado sobre una posible candidatura para el próximo año, San Martín indicó que todavía no hay definiciones dentro de su espacio político y que las conversaciones se desarrollarán durante las próximas semanas.