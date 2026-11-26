Bomberos Voluntarios manifestó su preocupación por una seguidilla de hechos registrados en distintos barrios. Advirtieron que estas situaciones ponen en riesgo a la comunidad y comprometen los recursos de emergencia.

Una seguidilla de siete incendios intencionales se registró durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves en distintos sectores de Cutral Co, según informó la Asociación de Bomberos Voluntarios mediante un comunicado.

Entre los hechos se contabilizaron tres incendios en Puntos Verdes y cuatro en montículos de basura, con intervenciones en los barrios Brentana, Peñi Trapún, Progreso, Centro Sur y Centro Norte, además de la zona de Roca y Carlos H. Rodríguez.

Desde Bomberos expresaron su preocupación por estos actos vandálicos y advirtieron que las reiteradas salidas generan desgaste del personal y los equipos, además de comprometer la capacidad de respuesta ante otras emergencias.

También alertaron sobre la contaminación ambiental y los problemas respiratorios que puede provocar la quema de residuos.

Finalmente, solicitaron la colaboración de los vecinos y pidieron que ante movimientos sospechosos den aviso inmediato a la Policía (101) o a Bomberos (100).

“Cuidar nuestros espacios públicos y preservar la operatividad de los servicios de emergencia es una responsabilidad compartida”, remarcaron desde la institución.