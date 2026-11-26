La Municipalidad de Cutral Co realizó una nueva entrega de forraje a pequeños productores locales, en el marco de un programa que se desarrolla desde hace aproximadamente cuatro años y busca acompañar la actividad primaria.

El intendente Ramón Rioseco explicó que la asistencia se organiza en tres etapas durante el año y que la entrega de noviembre apunta a garantizar la alimentación de los animales y mejorar sus condiciones para la venta durante las fiestas de Navidad.

En esta oportunidad, fueron beneficiados cerca de 40 productores y productoras, muchos de ellos jóvenes que continúan con la tradición familiar de criar animales y desarrollar emprendimientos con pollos, cerdos y pavos.

Por otra parte, Rioseco destacó los avances en las conexiones de gas en los sectores rurales, donde aseguró que ya se alcanzó aproximadamente el 90% de cobertura, y adelantó que el próximo objetivo será avanzar con las redes cloacales y posteriormente el pavimento.