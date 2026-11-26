El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cutral Co y Plaza Huincul, Fabio Shwab, realizó un balance de la actividad comercial y reconoció que el sector atraviesa un año complicado, marcado por la caída del consumo.

En diálogo con Radio Fuego, señaló que los rubros más afectados son indumentaria, tiendas y electrónica. También advirtió sobre el impacto de las compras online y el aumento de los costos de transporte.

Shwab manifestó expectativas por la próxima firma del acuerdo vinculado al proyecto de GNL y consideró que las inversiones pueden generar más empleo y movimiento económico en la comarca.

Sin embargo, reconoció que los comerciantes todavía no están organizados para responder a una eventual demanda de gran escala. “Todavía no hay nada”, admitió al ser consultado sobre la preparación del sector ante las oportunidades que podría generar Vaca Muerta.

Finalmente, planteó la necesidad de impulsar reuniones entre la Cámara de Comercio, empresas, municipios y otros sectores para anticiparse al crecimiento de la actividad. También invitó a los empresarios locales a involucrarse y prepararse para el nuevo escenario económico.