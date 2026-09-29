Colegio Tecnológico UTN: 160 inscriptos rendirán el examen de ingreso 2027

El Colegio Tecnológico UTN de Cutral Co cerró el período de inscripción para el examen de ingreso al ciclo lectivo 2027 con alrededor de 160 postulantes. Actualmente, la institución se encuentra revisando la documentación presentada y notificando a las familias en caso de que falte algún requisito.

El director de la institución, ingeniero Daniel Flores, informó que el examen se realizará el 16 de octubre, desde las 8 de la mañana, en la sede central. Los estudiantes deberán presentarse con su DNI para acreditar su identidad antes de rendir.

Además, el 6 de octubre a las 9 se realizará una reunión informativa destinada a padres y postulantes, donde se explicará la modalidad del examen, las pautas que deberán cumplir los estudiantes y aspectos generales de la institución.

Flores destacó que entre los requisitos se encuentra ser estudiante de una escuela de Cutral Co o Plaza Huincul y acreditar domicilio en alguna de las dos localidades. En cuanto a los cupos, señaló que existe una mayor disponibilidad destinada a estudiantes de Cutral Co.

Respecto del balance del ciclo 2026, el director consideró que fue positivo y destacó el crecimiento académico de los estudiantes, especialmente de quienes actualmente cursan quinto año y conformarán la primera promoción del Colegio Tecnológico UTN.

La institución también continúa fortaleciendo las experiencias educativas fuera del aula. Para octubre están previstas visitas al Polo Tecnológico de Neuquén y a espacios vinculados con la industria del gas y el petróleo, con el objetivo de acercar a los estudiantes al ámbito productivo y tecnológico.

Flores remarcó que el proyecto educativo se sostiene mediante el trabajo conjunto entre estudiantes, familias e institución, con el aprendizaje como principal objetivo.