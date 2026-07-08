​Wimbledon: el invitado que le ganó a un Top 10 y jugará semifinales contra Zverev 

Todos los Grand Slams memorables cuentan con una destacada revelación. Y la edición 2026 de Wimbledon tiene una clarísima. Se trata de Arthur Fery, francés nacionalizado británico que fue invitado al cuadro estando fuera del Top 100 y, este miércoles, selló su pase a semifinales: le ganó al italiano Flavio Cobolli, #10 del mundo, por 6-4, 7-6 (4) y 6-0.

Nacido en Francia pero con residencia en Londres desde pibe, Fery (114°) recibió una wilcard para jugar en el All England igual que en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, esta vez fue diferente: luchó en todas las rondas y dejó en el camino a Damir Dzumhur (105°), Otto Virtanen (140°), Zizou Bergs (37°) y Grigor Dimitrov (146°). Así se metió en cuartos, donde parecía que el sueño terminaría…

Fery, desplomado en el piso tras un nuevo batacazo en Wimbledon. (AP) Fery, desplomado en el piso tras un nuevo batacazo en Wimbledon. (AP)

Cobolli llegó al partido como el claro favorito, siendo que está en el mejor momento de su carrera y fue finalista en el último Grand Slam, Roland Garros. También demostró su gran nivel en Londres, donde sacó a figuras como Karen Khachanov (22°) y Alex de Miñaur (6°). Pero su travesía en el pasto británico finalizó cuando menos lo esperaba.

Fery sorprendió de arranque. El invitado ganó el primer set con más precisión que el italiano: cometió solamente 6 errores no forzados (vs. 16 de su rival), convirtió el único break point a su favor y salvó el único en su contra. El segundo fue similar, pero con un quiebre por lado, y todo terminó en un tie break donde el local volvió a hacerse fuerte con dos mini breaks.

Fery jugó un partidazo y pasó a semis en Wimbledon. (REUTER) Fery jugó un partidazo y pasó a semis en Wimbledon. (REUTER)

Y en el tercer capítulo de la historia, el británico no se achicó y completó el batacazo borrando de la cancha a Cobolli: clavó ocho winners, salvó dos chances de quiebre y rompió todos los servicios del tano para cerrar un parcial perfecto y quedarse con el triunfo después de 2h15m. En el próximo encuentro, deberá superar el desafío más complicado de su carrera…

Alexander Zverev, #3 del mundo y vigente campeón de Roland Garros, logró otra victoria contundente en camino a su segundo título de Grand Slam. El alemán derrotó al estadounidense Taylor Fritz (7°), una de sus bestias negras en el circuito (lidera el historial por 10-6), por 6-4, 6-4 y 6-2 en apenas 1h57m. Así, sostuvo su figura de candidato y tendrá que vencer a la revelación para seguir de pie.

Zverev ganó y jugará contra Fery en semifinales. (AP) Zverev ganó y jugará contra Fery en semifinales. (AP)

El duelo de Zverev y Fery será este viernes, con horario a confirmar. En la misma jornada, Jannik Sinner (1°) y Novak Djokovic (8°) definirán el otro finalista. Pase lo que pase, el tenista británico, #114 del mundo (36° en el ranking en vivo), competirá en el pasto del All England junto a tres fenómenos que saben lo que es ganar un título de esta categoría. Será una tarde que no olvidará jamás.

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