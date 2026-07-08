​El mensaje de Orlando Gill a los hinchas de San Lorenzo tras brillar en el Mundial 

Luego de convertirse en una de las grandes figuras de Paraguay en el Mundial, Orlando Gill rompió el silencio y les envió un mensaje cargado de afecto a los hinchas de San Lorenzo, mientras disfruta de sus vacaciones y espera que se defina su futuro profesional.

El mensaje de Gill

“El cariño siempre va a estar. Un saludo, los llevo en el corazón. Nos volveremos a ver muy pronto, si Dios quiere”, dijo el arquero de 26 años en AM 870 de Paraguay, en medio de las versiones que lo vinculan con varios equipos del fútbol europeo.

Las palabras de Gill llegan en un momento de máxima expectativa. Su destacada actuación en la Copa del Mundo, donde fue uno de los pilares de la selección paraguaya, disparó definitivamente el interés de clubes. Sus intervenciones en la definición por penales frente a Alemania y las notables atajadas ante figuras como Kylian Mbappé terminaron de instalarlo en la vidriera internacional.

El interés por el arquero

Si bien desde comienzos de año ya existían sondeos desde Italia, el rendimiento mundialista aceleró las gestiones. El Torino fue uno de los primeros en abrir negociaciones para quedarse con su ficha, aunque no es el único interesado. También la Fiorentina inició contactos, mientras que el Feyenoord aparece entre los clubes que realizaron las primeras averiguaciones por el arquero.

La posibilidad de una transferencia representa una gran oportunidad para Gill, pero también un desafío económico para el Ciclón. El arquero llegó al club a principios de 2024 y, tras completar toda esa temporada en la Reserva, debutó en Primera en el último partido del año frente a Tigre. Desde entonces se adueñó del puesto y se transformó en una de las principales figuras del equipo.

Qué dijeron desde su entorno

En su momento, la dirigencia azulgrana pagó 450.000 dólares por el 100% de su pase, aunque el acuerdo incluyó una cláusula que le reconoce al futbolista el 50% del monto de una futura venta. De esta manera, salvo que algún club ejecute la cláusula de rescisión fijada en 7.000.000 de dólares, San Lorenzo percibirá la mitad del dinero que finalmente se acuerde por su transferencia.

Mientras tanto, desde el entorno del arquero reconocen que el interés crece día a día. Mario Jara, integrante de la representación del futbolista, confirmó que existen varias consultas. “Hay muchos sondeos, entre ellos lo del Manchester United. Oferta concreta tenemos una de Europa, pero de momento no llena las expectativas. El equipo que se quiera llevar a Orlando Gill, como mínimo se debe ir por el monto de la cláusula o más”, aseguró en Fútbol a lo Grande.

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