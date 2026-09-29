​Vojvoda, su charla con Milito y por qué aceptó irse de Racing: “No quería ser una traba para el club” 

Juan Pablo Vojvoda habló por primera vez después de su salida de Racing, que se produjo tras la derrota 3-2 ante Boca por Copa Argentina. El entrenador aseguró que estaba dispuesto a continuar al frente del equipo, pero entendió la decisión de la dirigencia y no quiso convertirse en un obstáculo para la institución de Avellaneda.

El ya ex técnico de la Academia repasó la charla que mantuvo con Diego Milito, el planteo que había preparado para enfrentar al Xeneize y cómo vivió las horas posteriores a la derrota. “Yo estaba firme, pero entendía la situación y no quería ser una traba para el club”, explicó.

Vojvoda, entre el dolor por Boca y su postura

Vojvoda todavía mastica la derrota ante Boca, pero también tiene claro que la decisión que tomó Racing fue una posibilidad que debía aceptar. Después de un partido que dejó al equipo casi sin chances de coronar este año, el entrenador entendió que el momento pedía un cambio: “Soy del fútbol y entiendo los momentos de los clubes, los resultados no se estaban consiguiendo y el golpe de este partido fue muy duro”.

Juan Pablo Vojvoda. (Foto: Marcelo Carroll) Juan Pablo Vojvoda. (Foto: Marcelo Carroll)

En charla con DSports Radio, el cordobés reconoció que estaba dispuesto a dar la cara después de la inesperada remontada del equipo del Vasco Arruabarrena y que no tenía inconvenientes en continuar al frente del equipo. “No tenía problemas en hablar post derrota ante Boca, a pesar de que estábamos dolidos. Fue una decisión del club y la acepté, yo sigo lastimado y golpeado por la derrota”, sostuvo.

Vojvoda había revelado ante Huracán que no quería “abandonar” a sus jugadores. (Foto: Maxi Failla) Vojvoda había revelado ante Huracán que no quería “abandonar” a sus jugadores. (Foto: Maxi Failla)

En su paso por la Academia, el ex DT de Fortaleza dirigió 13 partidos y dejó un saldo de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas. La cosecha se tradujo en apenas ocho puntos sobre 30 posibles en el Clausura, con Racing fuera de los Playoffs y lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales de 2027.

Qué habló con Diego Milito

Lejos de resumir el diálogo en conflictos y discusiones, Vojvoda describió el encuentro con el presidente de Racing como una charla entre dos personas golpeadas por lo sucedido en los cuartos de final de la Copa Argentina. “Había que dar un cambio y cada uno hizo su análisis de la situación”, contó.

Milito y Saja acordaron, de común acuerdo, la finalización del contrato de Vojvoda. Milito y Saja acordaron, de común acuerdo, la finalización del contrato de Vojvoda.

En esa misma línea, quien inició su carrera en las inferiores de Newell’s destacó el vínculo que siempre mantuvo con el fútbol local, incluso durante sus años en el exterior, y valoró el acompañamiento que suele mostrar el hincha cuando los resultados no aparecen. “El hincha argentino siempre quiere estar y apoyar, a pesar de que el momento del equipo no sea bueno”, dijo.

El análisis del partido ante Boca

Todo era alegría para la Academia de Vojvoda hasta ese fatídico tramo de minutos donde el desconcierto fue total. El partido en Santa Fe fue la gota que terminó de rebalsar el vaso y cortó con la historia del cordobés al frente del primer equipo.

Vojvoda ante Boca. (Foto: Fernando de la Orden) Vojvoda ante Boca. (Foto: Fernando de la Orden)

Respecto al planteo para hacerle frente al equipo de Arruabarrena, dijo: “Sabíamos que Paredes era su generador de juego y había que incomodarlo, y durante mucho tiempo lo logramos. No todos los rivales tienen un jugador que maneje el juego como él, y eso requirió un trabajo especial”, explicó.

Leandro Paredes. (Foto: Sebastian Granata) Leandro Paredes. (Foto: Sebastian Granata)

Pero hay una imagen que todavía permanece en la cabeza del entrenador: los tres testazos del ecuatoriano Valencia que su equipo sufrió dentro del área. La secuencia terminó por darle a Boca una ventaja que la Academia ya no pudo revertir. “Todavía le estoy dando vuelta a los tres cabezazos en el área y soy uno de los responsables de eso”, reconoció.

“No le dejé resultados y alegrías a la gente”

En su balance de estos meses, Vojvoda reconoció que su ciclo quedó en deuda con los hinchas, aunque defendió el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico. “A veces, la justicia está más en los resultados que en el proceso cuando debería ser lo contrario. También es cierto que no hay proceso sin resultados”, reflexionó.

Racing tendrá un nuevo interinato después de varios años. (Foto: Emmanuel Fernández) Racing tendrá un nuevo interinato después de varios años. (Foto: Emmanuel Fernández)

A partir de este martes, Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán de manera interina -hasta fin de año- la conducción del plantel profesional para afrontar los próximos compromisos, entre ellos, el Clásico de Avellaneda ante el Independiente de Jadson Viera.

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