​Hugo Tocalli, el hombre que conoció, convocó y dirigió al primer Messi cuando lo quería España: “Dios me iluminó” 

Fue el encargado de abrirle las puertas a Lionel Messi en la Selección Argentina Sub 20. Y hoy, algunas décadas después, tendrá el honor de presenciar su retiro con la Mayor. Hugo Tocalli, actual Coordinador General de Inferiores de Independiente, repasó la llegada del 10 a su equipo en el Olé Summit que se llevó a cabo en la Usina del Arte.

El capitán tenía la posibilidad de representar a España, pero eligió a su país. Y quien lo citó por primera vez tuvo mucho que ver. ” El día que llegó estábamos hasta un poco ansiosos por la preocupación de que se quisiera quedar allá. Hubiese sido para mí y para el cuerpo técnico algo muy triste. Por suerte todo se convirtió en alegría”, recordó.

Hugo Tocalli el hombre que conoció y dirigió a Messi.

Ole Summit 2026. Foto: Carlos Roberto Bairo Hugo Tocalli el hombre que conoció y dirigió a Messi.Ole Summit 2026. Foto: Carlos Roberto Bairo

Luego, explicó cómo fue ese primer cruce. ” Ese día estuvo muy calladito. Vino con el papá: hablamos un poco de todo lo que estaba haciendo. Después le conté todo lo que íbamos a hacer, le comenté que iba a tener permiso para ir a Rosario y se puso muy contento”, indicó.

Encontrarlo no fue sencillo. “Yo estaba muy pronto a irme a Finlandia con una Sub 17. Estaba en la cancha con los jugadores seleccionados y vino Claudio Vivas y me entrega un VHS. Me comenta que era un chico de Rosario que vivía en España. Yo me lo guardé. Me fui a la habitación. Era cortito, tenía siete jugadas. Cuando lo vi en el video me sorprendió. Lo habré visto varias veces en minutos. Me fui a hablar con el administrativo y me empezó a decir que fuéramos a Ezeiza, que busquemos en la guía datos de Rosario para ver cuál podía llegar a ser el papá. Se pusieron a llamar hasta que dieron con su familia“, insistió.

Hugo Tocalli el hombre que conoció y dirigió a Messi.

Foto: Carlos Roberto Bairo Hugo Tocalli el hombre que conoció y dirigió a Messi.Foto: Carlos Roberto Bairo

Una charla hizo que la búsqueda fuera aún más exhaustiva. “El presidente de la Federación de España me comentó que lo fueron a buscar y que le ofrecieron jugar en España, pero que quería jugar en la Selección Argentina. Me agarró una desesperación… quería venirme caminando de Finlandia para poder hacer algo y traerlo. Vimos a uno de los dirigentes y nos habló mucho de él. Lo llamo a Julio Grondona. Me dice que arme un partido, que firmemos planilla para llevarla a FIFA. Hicimos dos partidos”, repasó.

Ya bajo sus órdenes, el astro mostró su mejor versión: “Lo que más me sorprendió de él era la velocidad. Llevaba la pelota pegada al pie, no se le iba nunca. Realmente fuimos pensando en llevarlo despacio. A él no le gustaba salir en los partidos, pero… Se notaba que era diferente, que en poco tiempo íbamos a tener un jugador para la Mayor”.

Más tarde, rememoró: “Le confirmé al papá que lo íbamos a llevar al Sudamericano que se jugaba en Colombia, pero le pedí que hable con la gente del Barcelona para que se pueda adaptar a los compañeros. Me dijo que sí y quedó confirmado para la Selección. La alegría más grande mía era esa. Dirigirlo en un campeonato… no jugaba todos los partidos de titular porque había altura y era tan explosivo en su pique que se ahogaba. Pero ya se veía la calidad que tenía”.

Hugo Tocalli el hombre que conoció y dirigió a Messi.

Ole Summit 2026. Foto: Carlos Roberto Bairo Hugo Tocalli el hombre que conoció y dirigió a Messi.Ole Summit 2026. Foto: Carlos Roberto Bairo

Fiel a su estilo, no dudó: ” Dios me iluminó. Si Messi hubiese jugado para España y yo no lo hubiese visto estaría escondido en el campo. Los argentinos me hubiesen matado”.

La emotiva pregunta de Giuliana Tocalli para Hugo

Giuliana Tocalli, estudiante de periodismo que da sus primeros pasos en Olé, subió al escenario para cerrar la entrevista y le hizo la última pregunta de la charla. Visiblemente emocionado, Hugo sostuvo: “Tengo a toda mi familia que me pide que deje de trabajar. Tuve una pequeña enfermedad hace poco. Es una pasión muy grande la que tengo por el trabajo. Por supuesto que va a llegar el momento en el que tenga que dejar, pero me apasiona muchísimo. La alegría más grande que tengo como formador es ver al chico que llega a Primera y triunfa, ver a los que tuvimos en la Selección y la rompen en el primer mundo. Va a llegar algún momento en el que voy a dedicarme a ustedes“, aseguró.

El recorrido de Hugo Tocalli

Hugo Tocalli cuenta con una extensa trayectoria ligada al trabajo en categorías inferiores. Su camino en las Selecciones Juveniles comenzó en 1994, cuando se sumó al cuerpo técnico de Pekerman como ayudante de campo. Fue el inicio del ciclo más exitoso de las Inferiores argentinas y que tuvo como grandes hitos los Mundiales Sub 20 conquistados en Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001. Mientras acompañaba a José, también fue ocupando otros roles: en 1998 quedó al frente de la Sub 17 y, al año siguiente, de la recién creada Sub 15. Con la Sub 17 fue subcampeón del Sudamericano de 2001 y campeón del de 2003, además de alcanzar el cuarto puesto en el Mundial de Trinidad y Tobago 2001 y el tercer lugar en Finlandia 2003. Tras la salida del entrenador en 2002, pasó a hacerse cargo también de la Sub 20, con la que se consagró campeón del Sudamericano de 2003 y terminó en el cuarto puesto del Mundial de ese mismo año.

En 2004 volvió a cruzarse con José, esta vez en la Selección Mayor, nuevamente como ayudante de campo. Lo acompañó hasta 2006, incluido el Mundial de Alemania, mientras continuaba ligado a las Juveniles. A la par, en 2005 dirigió el Sudamericano Sub-20 de Colombia, el primer torneo oficial de Lionel Messi con una Selección Argentina de AFA. Aquella camada fue además la base del equipo que meses después dirigió Francisco Ferraro (Tocalli estaba en la Copa Confederaciones) en el Mundial Sub 20 de Países Bajos, donde Leo se consagró campeón como una de las grandes figuras. Después de aquel ciclo, regresó a las Juveniles y en 2007 condujo a la Sub 20 que se consagró campeona del mundo en Canadá, el último título mundial de la Argentina en la categoría hasta la actualidad.

Después de su trabajo en juveniles, Tocalli también tuvo distintas experiencias como entrenador de Primera: dirigió a Vélez, Colo-Colo de Chile y Quilmes, antes de volver a poner el foco en la formación y el desarrollo de futbolistas. En 2013 asumió como DT y Coordinador de las Selecciones Menores de Chile, donde permaneció hasta 2015. Luego regresó al fútbol argentino y volvió a vincularse con las Inferiores, con pasos por Argentinos Juniors, San Lorenzo y Platense, hasta llegar a Independiente, donde actualmente se desempeña como Coordinador General de Inferiores.

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