​Bolivia llegó a la Argentina y se prepara para enfrentar a la Selección 

Bolivia llegó a la Argentina y ya se prepara para enfrentar el miércoles a la Selección. Procedente de Washington, donde el domingo cayó 2-0 frente a Paraguay en su primer amistoso de esta fecha FIFA, la Verde arribó al aeropuerto de Ezeiza, previa escala en Bogotá (Colombia) y en las próximas horas se trasladará hacia Córdoba, sede del encuentro ante la Scaloneta.

Este mismo martes, Bolivia realizará su único entrenamiento en el país antes del choque con la Argentina, desde las 21 del miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes.

La selección de Bolivia ya está en Argentina (@FBF_BO). La selección de Bolivia ya está en Argentina (@FBF_BO).

El primer equipo sin Messi

El amistoso con Bolivia será el primer ensayo formal sin Lionel Messi, quien se despedirá de la Selección el martes 6 de octubre frente a Benín en el Monumental.

Scaloni en el entrenamiento de la Selección (Foto Marcelo Carroll). Scaloni en el entrenamiento de la Selección (Foto Marcelo Carroll).

En los ensayos de cara al duelo en el Mario Alberto Kempes de este miércoles, Scaloni analizaría dos variantes: una es plantar un 4-2-3-1 con un doble cinco bien marcado y la otra es mantener tres mediocampistas pero armar el equipo con un enganche definido, en un clásico 4-3-1-2.

Mastantuono o Barco, los dos equipos de Scaloni

La opción con 4-2-3-1: E. Martínez; A. Giay, C. Romero, Li. Martínez, F. Medina; E. Palacios, A. Mac Allister; F. Mastantuono, J. Álvarez, N. Paz; La. Martínez.

Barco o Mastan parece ser la duda de Scaloni (Foto Marcelo Carroll). Barco o Mastan parece ser la duda de Scaloni (Foto Marcelo Carroll).

La opción 4-3-1-2: E. Martínez; A. Giay, C. Romero, Li. Martínez, F. Medina; E. Palacios, A. Mac Allister, V. Barco; N. Paz; J. Álvarez, La. Martínez.

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