​Una leyenda de Países Bajos criticó la llegada de Xavi Hernández a su selección: “Me parece extraño que…” 

La llegada de Xavi Hernández a la selección de Países Bajos generó un gran impacto mediático, en plena renovación de varios combinados nacionales europeos. Y, a pesar de gozar de buenos resultados en sus primeros dos encuentros (empate 1-1 ante Alemania y triunfo 2-1 vs Serbia), una leyenda neerlandesa salió a criticar al español.

Quien apuntó contra la llegada del ex Barcelona al banco de la Naranja fue nada menos que Wesley Sneijder, multicampeón con Real Madrid e Inter y finalista del Mundial 2010. “Me parece un poco extraño que elijan a un entrenador de selección que en realidad no cumplió con los propios estándares de la Federación Holandesa de Fútbol”, declaró este miércoles el ex mediocampista.

En esa línea, Sneijder fundamentó su reprobación en función de los requisitos que la propia Asociación Neerlandesa le pide a sus entrenadores antes de asumir: “Xavi completó sus licencias de entrenador A, B y Pro en cuatro semanas; mientras que el estándar de la Federación Holandesa es que todo entrenador actualmente debe completar un curso de cuatro años y medio“.

Wesley Sneijder, ex jugador de la selección de Países Bajos. (Reuters) Wesley Sneijder, ex jugador de la selección de Países Bajos. (Reuters)

No obstante, el oriundo de Utrecht, que a su vez es el jugador con más presencias en la historia de la Naranja (con 134 partidos), envió buenos deseos al nuevo DT de la selección. “ Le deseo lo mejor a Xavi, aunque como entrenador tiene poca experiencia”, cerró.

Los Países Bajos de Xavi consiguieron su primera victoria en la Nations League

Después de la rápida eliminación en la Copa del Mundo y la decepción que quedó rondando en el aire, Países Bajos comenzó con el nuevo ciclo bajo la conducción técnica de Xavi Hernández y este domingo consiguió su primera victoria. Después del encuentro que terminó con empate 1-1 frente a Alemania en el debut de la Nations League, la Naranja Mecánica sumó tres puntos en la tabla con su victoria por 2-1 frente a Serbia y se prendió a lo más alto.

Por la segunda fecha del Grupo 2, los neerlandeses sacaron un importante triunfo para empezar a levantar cabeza y cambiar rápidamente la página del Mundial. El encuentro contó con la presencia de Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk y Denzel Dumfries, entre otras estrellas que hicieron pesar su chapa y buen juego para la alegría de Xavi.

Países Bajos, sin derrotas en el arranque de la Nations League. (Reuters) Países Bajos, sin derrotas en el arranque de la Nations League. (Reuters)

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Países Bajos?

A la Naranja le quedan dos partidos en el marco de la primera fecha FIFA post Copa del Mundo. Este jueves desde las 15.45 (horario argentino), visitarán a Grecia por la tercera jornada de la Nations League. Luego, el domingo 4/10, cerrarán la seguidilla de encuentros con un duelo como locales ante Serbia, a quienes vienen de derrotar en la segunda fecha.

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