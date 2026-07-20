​Un reconocido periodista español defendió a la Selección argentina tras las críticas en su país: “Hay mucho de envidia” 

En medio de las fuertes críticas internacionales contra la Selección por el nivel de juego ante España y por los incidentes tras pitazo final, un reconocido periodista español se diferenció de la mirada general de la prensa de su país. Salió en defensa de la Argentina y aseguró que existe “mucho de envidia” en las reacciones que generó la actuación del equipo de Scaloni.

Guillem Balagué, periodista de Sky Sports y autor de libros sobre Lionel Messi, Josep Guardiola y Barcelona, compartió una opinión en sus redes: “Se han convertido en el villano de película perfecto, en el mundo anglosajón y en otras culturas”, comenzó.

“Una nación que, sobre el campo, hace todo lo posible por ganar”, entendió Balagué la forma de jugar de la Argentina.

“ Defendieron de maravilla, ya fuera cuando se presentaron uno contra uno o cuando se atrincheraron en su área”, señaló. También consideró que España controló la posesión y no le permitió a la Selección generar las condiciones necesarias para que Messi pudiera destacarse.

Balagué remarcó además el valor de haber llegado a la final del Mundial con un plantel que, según su mirada, “no era el mejor”. Para el periodista, muchas veces se acentuaron únicamente las características menos atractivas de un equipo que cuenta con “mil registros para ganar”.

“Es una selección ganadora, y hay mucho de envidia en la reacción internacional”, aseguró. Esta mirada llegó después de que distintos medios extranjeros cuestionaran con dureza a la Argentina. La prensa española, alemana y británica apuntó contra los cruces y empujones protagonizados por Leandro Paredes, Eric García y Gavi, mientras que otros medios criticaron la dureza del equipo y su falta de peso ofensivo.

La pelea tras el final del Mundial entre jugadores de la Selección y España (Juano Tesone). La pelea tras el final del Mundial entre jugadores de la Selección y España (Juano Tesone).

También hubo cuestionamientos por la expulsión de Enzo Fernández y por la decisión de Lionel Scaloni de no darle minutos a Lautaro Martínez. Sin embargo, Balagué no justificó todo lo ocurrido. Según explicó, en la Argentina el fútbol parece vivirse bajo una única posibilidad: la victoria.

“La derrota es culpa de alguien. Victoria o desastre”, planteó. Y añadió que esa manera de sentir el deporte puede explicar, pero nunca justificar, “el comportamiento de algunos jugadores argentinos al final del partido”.

El periodista también criticó que parte del plantel le diera la espalda al campeón durante la premiación. De acuerdo con su relato, solamente Messi se giró para observar el momento en que levantaban la copa. “En el deporte hay que respetar la derrota y usarla para crecer”, sostuvo.

En el final, Balagué volvió a destacar al capitán argentino como referencia y ejemplo de conducta: “Yo me quedo con el faro que es Messi, que suele dar siempre la pista buena de cómo ser un gran deportista”.

Una vieja foto de Guillem Balagué y Messi Una vieja foto de Guillem Balagué y Messi

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