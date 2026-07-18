​La Casa Blanca respaldó a la Selección Argentina tras el reclamo que hizo por las Islas Malvinas en el Mundial 

La bandera que exhibió la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra recorrió el mundo. Aunque el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas se ejerce ininterrumpidamente desde 1833, el plantel que comanda Lionel Scaloni puede llegar a sufrir sanciones por el trapo que mostró. Sin embargo, la Casa Blanca respaldó su accionar.

La Selección Argentina exhibió una bandera por las Islas Malvinas. (REUTER) La Selección Argentina exhibió una bandera por las Islas Malvinas. (REUTER)

Con un categórico discurso, Andrew Giuliani se amparó en la libertad de expresión y destacó que pudieron hacerlo gracias a las leyes que rigen dentro de su territorio. “Tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América. Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda”, sostuvo el director ejecutivo del grupo de trabajo.

Luego, palpitó el duelo decisivo que se viene ante España y destacó el potencial que mostró el plantel de Sudamérica a lo largo de todo el certamen. “Creo que esta va a ser una final increíble. Pienso en Argentina, en la increíble remontada que lograron contra el equipo inglés, que era realmente bueno. Mucha gente pensó que este sería el año en que, finalmente, después de 60 años, Inglaterra llegaría a una final. Tendrá que esperar hasta el 2030 o más. Pero Messi es uno de los mejores de todos los tiempos”, recalcó.

Andrew Giuliani. (BLOOMBERG) Andrew Giuliani. (BLOOMBERG)

¿Quién se quedó con la famosa bandera de Malvinas de la Selección Argentina?

La bandera que decía “Las Malvinas son argentinas” se la terminó quedando Patricio Auber, histórico mozo de la Selección Argentina. En varias ocasiones, tanto jugadores como cuerpo técnico del equipo manifestaron la importancia de todos los integrantes del staff en cada una de sus concentraciones, destacando a los mozos, cocineros, utileros y demás, y este gesto reivindica ese vínculo.

“A quien corresponda… Está en buenas manos”, publicó el nuevo dueño del histórico trapo en sus redes sociales, junto a una foto sosteniendo la bandera y con la canción “Orgullo Argentino” de la banda Almafuerte de fondo.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España?

El partido definitivo de la Copa del Mundo entre España y Argentina se disputará el próximo domingo 19 de julio y comenzará a las 16:00 horas. Será el cierre perfecto para un mes y medio de competencia, donde el seleccionado que logre levantar el trofeo habrá superado con éxito su camino de ocho partidos (el más largo de la historia) para alcanzar la gloria máxima.

El escenario elegido para albergar la gran final del Mundial 2026 es el imponente MetLife Stadium (nombrado por la FIFA como Estadio Nueva York/Nueva Jersey debido a regulaciones comerciales), ubicado en la localidad de East Rutherford. Este recinto, con capacidad para más de 82.500 espectadores y hogar de los New York Giants y New York Jets de la NFL, se vestirá de gala para recibir un evento histórico.

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