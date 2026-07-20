​El paso a paso de la pelea del final y ¿pueden sancionar a Argentina? 

Apenas un día después de la final ganada por España ante Argentina, en medio de los festejos de los ibéricos en su país y de la vuelta a Argentina de la Scaloneta, medios europeos afirmaron que la FIFA abrió un expediente para observar y evaluar sanciones por la pelea entre los argentinos y españoles en el campo de juego apenas se escuchó el pitazo final en el estadio de Nueva Jersey.

El paso a paso de la pelea

Según Sky Sports y EF E, el máximo organismo del fútbol mundial va a investigar los incidentes entre los protagonistas. Del lado argentino, los que quedaron más expuestos fueron Nahuel Molina por cruzarse con Rodri (supuesta cargada del volante y un cortito del lateral en medio del festejo de los españoles) y Leandro Paredes, que tomó del cuello a Eric García y luego empujó a Gavi. Todo se inició por la reacción de Nahuel y lo potenció la aparición de Paredes, obviamente caliente por la derrota.

Además, en esos segundos de descontrol, también hubo un altercado en tre Dani Olmo y Roberto Ayala (ayudante de campo de Lionel Scaloni) que terminó con un manotazo que le dio el ex defensor al volante del Barsa.

Paredes contra Gavi (Tesone). Paredes contra Gavi (Tesone).

Si bien Scaloni, otros jugadores e integrantes del cuerpo técnico separaron y ayudaron a que la situación no se desbordara, se espera entonces que la FIFA vea nuevamente lo acontecido para determinar si corresponden sanciones. Post partido, el único expulsado fue Paredes. ¿Qué pasará?

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