​El paso a paso de la pelea del final y ¿pueden sancionar a Argentina? 

Apenas un día después de la final ganada por España ante Argentina, en medio de los festejos de los ibéricos en su país y de la vuelta a Argentina de la Scaloneta, medios europeos afirmaron que la FIFA abrió un expediente para observar y evaluar sanciones por la pelea entre los argentinos y españoles en el campo de juego apenas se escuchó el pitazo final en el estadio de Nueva Jersey.
El paso a paso de la pelea
Según Sky Sports y EF E, el máximo organismo del fútbol mundial va a investigar los incidentes entre los protagonistas. Del lado argentino, los que quedaron más expuestos fueron Nahuel Molina por cruzarse con Rodri (supuesta cargada del volante y un cortito del lateral en medio del festejo de los españoles) y Leandro Paredes, que tomó del cuello a Eric García y luego empujó a Gavi. Todo se inició por la reacción de Nahuel y lo potenció la aparición de Paredes, obviamente caliente por la derrota.
Además, en esos segundos de descontrol, también hubo un altercado en tre Dani Olmo y Roberto Ayala (ayudante de campo de Lionel Scaloni) que terminó con un manotazo que le dio el ex defensor al volante del Barsa.
Si bien Scaloni, otros jugadores e integrantes del cuerpo técnico separaron y ayudaron a que la situación no se desbordara, se espera entonces que la FIFA vea nuevamente lo acontecido para determinar si corresponden sanciones. Post partido, el único expulsado fue Paredes. ¿Qué pasará?