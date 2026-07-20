​Lamine Yamal con un cartel sobre Paredes en el festejo de España 

La tensión de la final entre Argentina y España no terminó con el silbatazo final. Mientras la Scaloneta se volvió con el dolor por la derrota, los nuevos campeones siguieron festejando, ahora en su país, y en plena caravana apareció un cartel que apuntó directamente contra Leandro Paredes por su encontronazo con Gavi.

El cartel comenzó llamando la atención por un detalle inesperado. De un lado aparecía la imagen de Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, pero, sin embargo, el verdadero mensaje estaba escondido del otro lado.

El guiño que hizo reír a los campeones

Lamine con el cartel burlandose de Paredes. (X: @mundodeportivo) Lamine con el cartel burlandose de Paredes. (X: @mundodeportivo)

Cuando los futbolistas dieron vuelta el cartel con la foto del menor, apareció una inscripción que desató las risas en el techo del micro: “ Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi”. La frase hacía referencia al popular evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos y transformaba el cruce entre ambos en un supuesto combate de boxeo.

Las cámaras captaron la reacción de los jugadores españoles. Fabián Ruiz fue uno de los primeros en leer el mensaje y no se pudo aguantar la risa. Lamine Yamal también se divirtió con la ocurrencia e incluso buscó con la mirada a Gavi para mostrarle el cartel y compartir el momento.

La escena se viralizó rápidamente en las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de los festejos del campeón del mundo, recordando uno de los episodios más calientes que dejó la final.

El cruce que se encendió en el cierre del partido

Todo se originó en los minutos siguientes al final del encuentro. En medio de los festejos de España, un tumulto terminó desatando una serie de empujones entre futbolistas de ambos equipos. Paredes fue uno de los protagonistas de esa secuencia y quedó envuelto en una fuerte discusión.

Paredes y Gavi en el final del partido. (Foto Juano Tesone) Paredes y Gavi en el final del partido. (Foto Juano Tesone)

En esa acción, Eric García intervino para frenar la situación entre Molina, Rodri y Paredes, y poco después apareció Gavi para respaldar a su compañero. El mediocampista del Barcelona empujó al argentino para separarlo del conflicto, pero la respuesta de Paredes elevó aún más la temperatura y ambos terminaron en el suelo antes de que el resto de los jugadores lograra calmarlos.

Ese encontronazo fue suficiente para alimentar las bromas durante los festejos españoles. Y, como suele ocurrir, un simple cartel terminó convirtiéndose en uno de los videos más virales del festejo español.

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