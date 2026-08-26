​Tres regresos clave en River pero sin ritmo de juego para definir la serie de octavos de la Sudamericana 

Se trata de apellidos pesados, de dos campeones del mundo y del goleador de River en la temporada. Pero los nombres no alcanzan para ganar partidos, mucho menos cuando estos tres jugadores fundamentales en el equipo de Eduardo Coudet llegan a la revancha de los octavos de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe sin minutos de competencia luego de haberse recuperado de sus respectivas lesiones: los laterales Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y el centrodelantero Sebastián Driussi.

El único de ellos que volvió a pisar la cancha fue el Gordo, aunque apenas jugó los últimos minutos en el 2-2 frente a Vélez del domingo en el Monumental: ingresó por Lucas Beltrán a los 84′ y casi no tocó la pelota el #9. Además, el goleador de River en 2026 (con siete gritos en 18 partidos) no había vuelto a jugar desde el 3 de julio, en el amistoso contra Flamengo en Portugal en el que convirtió un doblete. Por lo tanto, este miércoles Driussi podría volver a ser titular después de 84 días. Y su última presencia oficial había sido en la semifinal del Apertura frente a Central, el 16 de mayo, noche en la que también se lesionó el delantero de 30 años recién recuperado del desgarro en el gemelo izquierdo que sufrió el 15 de julio.

Sebastián Driussi, el único de los recuperados que sumó minutos ante Vélez (Prensa River). Sebastián Driussi, el único de los recuperados que sumó minutos ante Vélez (Prensa River).

Gonzalo Montiel no solo es un capitán sin cinta de este River liderado por el General Nicolás Otamendi. El lateral derecho de 29 que metió el penal más importante de la historia del fútbol argentino, en la serie definitoria de la final de la Copa del Mundo 2022, también es el jugador más agresivo del Millonario en ataque: Cachete suma cuatro goles y una asistencia en 24 partidos en el año.

El otro dato que refleja el valor de Montiel en el equipo de Coudet es que este miércoles volverá a jugar apenas diez días después de la distensión en el aductor izquierdo que lo sacó de la cancha ante Argentinos, el 16 de agosto, tres días antes de la ida de octavos de la Copa en Bogotá. Y su regreso al 11 se vuelve más importante aún por la falta de alternativas en ese puesto debido a que el uruguayo Giovanni González no fue incluido en los cinco cambios en la lista de la Sudamericana, por lo que en el 0-0 en Colombia el DT de River debió emparchar esa posición con Lucas Martínez Quarta y el ingreso de Lautaro Rivero como segundo central y socio de Otamendi en la zaga.

Cachete es que menos tiempo de inactividad acumula, pero además el que arrastra la mayor continuidad de competencia de los tres que vuelven este miércoles: se reintegró a River junto con Otamendi apenas terminó el Mundial y completó los 90′ en las primeras cuatro fechas del Clausura más los 51′ que disputó ante Argentinos hasta su lesión.

Gonzalo Montiel, un regreso clave en un puesto sin variantes en River en la Sudamericana (Prensa River). Gonzalo Montiel, un regreso clave en un puesto sin variantes en River en la Sudamericana (Prensa River).

En el caso de Marcos Acuña, el lateral izquierdo de 34 años y campeón del mundo en Qatar no juega desde la derrota frente a Gimnasia en La Plata, el 29 de julio: padeció un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha. Y si bien River incorporó a Francisco Ortega como refuerzo para ese puesto, el zurdo formado en Vélez tampoco fue parte de las cinco modificaciones en la lista, un dato que naturalmente le devuelve la titularidad al Huevo en la revancha contra Independiente Santa Fe.

Tanto Montiel como Acuña estuvieron en el banco contra Vélez, igual que Driussi, porque la intención del Chacho era que los tres recuperaran cierto ritmo de competencia antes de la final de este miércoles. Sin embargo, el DT hizo apenas tres cambios ante el Fortín y solamente Driussi pudo volver a pisar el césped. Ahora, en el duelo en el que Coudet se juega su continuidad como entrenador de River, apostará por estas tres figuras de experiencia y categoría para recuperar la sonrisa en el Monumental.

Acuña, otra fija en el 11 de Coudet porque Pancho Ortega no está inscripto en la Copa (Prensa River). Acuña, otra fija en el 11 de Coudet porque Pancho Ortega no está inscripto en la Copa (Prensa River).

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